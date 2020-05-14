Скульптор, создатель «Петербургского ангела» Роман Шустров скончался

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 мая 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]

glassdesign.ru, Роман Шустров

В Санкт-Петербурге скончался известный своей работой «Петербургский ангел», скульптурой в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке, скульптор Роман Шустров. Об этом в соцсети сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Сегодня ему позвонил главный врач больницы, который и сообщил ему печальную новость.

Роман Шустров 5 мая попал в Мариинскую больницу с пневмонией. На последней неделе скульптора подключили к аппарату ИВЛ.

«Медики сделали все, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела»», - написал Вишневский.

«Петербургский ангел» является собирательным образом стариков из моего ленинградского детства, носителей особенной душевной культуры и интеллигентности. Эти старики, пережив все невзгоды первой половины 20 века, сохранили в себе оптимизм. На их жизнь выпали гражданская война, голод, сталинские репрессии, они пережили блокаду, потерю родных и друзей, они восстанавливали наш город из руин», - рассказывал Шустров.