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Два маленьких ребенка пропали и погибли на Чукотке

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Два маленьких ребенка пропали и погибли на Чукотке
pexels.com

На Чукотке пропавшие 12 мая дети, шестилетний и семилетний мальчики, найдены мертвыми. Два брата ушли из дома в поселке Беринговский. Мальчиков искали сотрудники  полиции, спасатели, добровольцы из местных жителей.  Всего в поисках детей участвовали около 70 человек.

Сегодня ребят нашли без признаков жизни в сугробе, под слоем снега, неподалеку от дома. Другие подробности о гибели мальчиков не сообщаются.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщается, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье "о причинении смерти по неосторожности".

Ранее в Сочи пропали двое подростков.

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