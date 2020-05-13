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Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за вечеринку в период самоизоляции

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за вечеринку в период самоизоляции
молоток судьи, pixabay.com
Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга, которые предоставили свою квартиру для вечеринки в период самоизоляции. Соответствующую информацию вечером в среду, 13 мая, предоставил Свердловский облсуд.
В ночь с 17 на 18 апреля екатеринбуржцы, которые заскучали в самоизоляции, решили провести вечеринку на съемной квартире, расположенной в одном из домов на улице Московской. На празднике находились 10 человек, а приглашение на него рассылалось при помощи социальных сетей.
К административной ответственности привлекли юношу и девушку, которые впустили других граждан на съемную жилплощадь для проведения вечеринки. Им назначали наказание по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Нарушителей обязали выплатить штраф в размере 1000 рублей.
ЕТ

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