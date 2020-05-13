Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за вечеринку в период самоизоляции

Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга, которые предоставили свою квартиру для вечеринки в период самоизоляции. Соответствующую информацию вечером в среду, 13 мая, предоставил Свердловский облсуд.

В ночь с 17 на 18 апреля екатеринбуржцы, которые заскучали в самоизоляции, решили провести вечеринку на съемной квартире, расположенной в одном из домов на улице Московской. На празднике находились 10 человек, а приглашение на него рассылалось при помощи социальных сетей.