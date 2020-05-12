Женщину в Ульяновске судят за отсутствие маски

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Ульяновске суд рассматривает дело местной жительницы, которая без маски пришла в полицию для подачи заявления. Эльвира Салихова обратилась к правоохранителям с заявлением о возврате своего ребёнка, который находится у бывшего супруга. По решению суда ребёнок должен проживать с ней, а с отцом встречаться в определённые дни. По истечении отведённого судом времени, отец не вернул ребёнка матери.



В РОВД женщина написала заявление, а потом её попросили пройти в кабинет для проведения опроса. Там на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции, которое заключалось в отсутствии маски. Наказание за данное деяние составляет от 1 до 30 тысяч рублей, либо предупреждение.



Указ об обязательном использовании средств защиты в Ульяновской области был объявлен главой региона Сергеем Морозовым 10 апреля. Маски необходимо использовать в общественных местах, в транспорте. Если у посетителя магазина она отсутствует, администрация обязана предоставить маски из своих запасов.



В суде Салихова сообщила, что в отделении полиции большая часть сотрудников не носили маски. В доказательство этому она представила фото со своего мобильного телефона. В Центре защиты прав граждан области посчитали, что полицейские поступили не правильно, пытаясь таким способом добавить себе отчётность в сложное для людей время.



