В Твери произошло ДТ, пострадавшего увезли в больницу с переломом позвоночника

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 мая 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

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На Волоколамском проспекте Твери 13 мая произошло ДТП. В результате инцидента один человек получил серьёзную травму.

Известно, что у дома №3 столкнулись два транспортных средства. Водитель одного из них начал поворачивать налево и не пропустил другое, которое ехало со встречного направления. Пострадавшего с переломом шейного отдела позвоночника увезли в медицинское учреждение. Признаков алкогольного опьянения у участников аварии не обнаружено.

Ранее сообщалось: в Выборгском районе Санкт- Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали с балкона горящей квартиры двух человек.