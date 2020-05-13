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В Твери произошло ДТ, пострадавшего увезли в больницу с переломом позвоночника

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

В Твери произошло ДТ, пострадавшего увезли в больницу с переломом позвоночника
pixabay.com

На Волоколамском проспекте Твери 13 мая произошло ДТП. В результате инцидента один человек получил серьёзную травму.

Известно, что у дома №3 столкнулись два транспортных средства. Водитель одного из них начал поворачивать налево и не пропустил другое, которое ехало со встречного направления. Пострадавшего с переломом шейного отдела позвоночника увезли в медицинское учреждение. Признаков алкогольного опьянения у участников аварии не обнаружено.

Ранее сообщалось: в Выборгском районе Санкт- Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали с балкона горящей квартиры двух человек.

ЕЧ

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