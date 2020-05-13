В Твери произошло ДТ, пострадавшего увезли в больницу с переломом позвоночника

На Волоколамском проспекте Твери 13 мая произошло ДТП. В результате инцидента один человек получил серьёзную травму.
Известно, что у дома №3 столкнулись два транспортных средства. Водитель одного из них начал поворачивать налево и не пропустил другое, которое ехало со встречного направления. Пострадавшего с переломом шейного отдела позвоночника увезли в медицинское учреждение. Признаков алкогольного опьянения у участников аварии не обнаружено.
Ранее сообщалось: в Выборгском районе Санкт- Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали с балкона горящей квартиры двух человек.