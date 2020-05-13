В Санкт-Петербурге двух человек эвакуировали с балкона квартиры, в которой произошел пожар

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13 мая 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Выборгском районе Санкт- Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали с балкона горящей квартиры двух человек. Об этом рассказала пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.

Известно, что возгорание в доме 26 на проспекте Культуры произошел в 6.30 утра по московскому времени. Загорелась комната в квартире на четвертом этаже, площадью 15 квадратных метров. С балкона по автолестнице были эвакуированы два жителя.

После осмотра врачами пострадавшие были госпитализированы. Полностью пожар был ликвидирован в 7.30 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось: лестничный пролет обрушился в одной из пятиэтажек на востоке Москвы.