В московской пятиэтажке рухнул лестничный пролет

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13 мая 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МЧС. Фото: соцсети

Лестничный пролет обрушился в одной из пятиэтажек на востоке Москвы. О произошедшем рассказали в МЧС РФ по столице. На месте произошедшего работают представители всех экстренных служб.

Сообщается, что ЧП случилось в кирпичном пятиэтажном доме в районе Лефортово по адресу шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажом. Из подъезда эвакуировали 20 жителей.

«В 5.18 мск поступила информация об обрушении пролетных конструкций в жилом доме... В 5.26 мск прибытие первого пожарно-спасательного подразделения», - рассказали о произошедшем в ведомстве.