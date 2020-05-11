Разбирая хлам, наследники московской квартиры нашли хозяина

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11 мая 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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80-летняя жительница Рязани получила в наследство квартиру своего брата в пятиэтажке на улице Екатерины Будановой в Кунцево. Брат ее пропал в 2012 году, и с тех пор о нем ничего не слышали.

Женщина приехала в квартиру с племянником, чтобы выкинуть хлам, мусор из дома. Неожиданно они нашли человеческие кости. Пришлось вызывать полицию. Эксперты выяснили, что останки принадлежат тому, кто умер 7 лет назад. Возможно, это и есть брат наследницы.

В квартире на востоке Москвы была сделана страшная находка.