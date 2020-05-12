Изнасилованных на улице россиянок хотят оштрафовать за нарушение самоизоляции. Подозреваемого тоже

В конце апреля в Красноярcке в полицию обратились две девушки, одна из которых несовершеннолетняя, и сообщили, что их ограбили и изнасиловали. На них самих завели дело об административном правонарушении.
Девушек обвиняют в нарушении режима самоизоляции. Жертвы сообщили правоохранителям, что ночью на них напал мужчина, который, угрожая убийством, потребовал ценные вещи. Грабитель отобрал телефоны и ювелирные украшения. А затем изнасиловал пострадавших.
Подозреваемого быстро задержали. Его будут судить.
При этом в полиции посчитали, что все трое не должны были находиться на месте происшествия и составили на всех соответствующие протоколы. Штраф может составить до тысячи рублей.
В Ульяновске суд рассматривает дело местной жительницы, которая без маски пришла в полицию для подачи заявления.