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В Саратовской области чиновницу отстранили за комментарий в сети

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Саратовской области чиновницу отстранили за комментарий в сети
pixabay.com

Стало известно, что в Саратовской области исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского Лидия Бузовчук отстранена от должности. Это произошло после размещения в социальной сети ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.

Сообщается: публикация под ником Лидии Прозоровой был размещен в одной из групп в "ВКонтакте". В комментарии говорилось, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то не скулили». Также уточняется: «лучше бы пенсионерам помогли». При этом на странице женщины были размещены фотографии чиновницы.

В настоящее время была проведена проверка в связи с опубликованным высказыванием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности.

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