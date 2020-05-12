Злоумышленник на украденной машине сбил в Москве полицейского

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12 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве задержали мужчину после того, как он ранил двух автомобилистов, угнал машину и сбил сотрудника полиции, который пытался его остановить, заявила представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 мая. Гражданин подошел к автомобилю, припаркованному на улице Ладожской, нанес водителю транспортного средства несколько ударов в область головы и потребовал отдать ему все наличные деньги и ключи от машины.

Нападавшего попытался остановить прохожий, однако злоумышленник ударил его ножом в ногу. Позже этот же человек ударил ножом в плечо водителя другого автомобиля и похитил его транспортное средство. Впоследствии подозреваемого в совершении преступлений заметил полицейский. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить мужчину, однако тот совершил наезд на одного из них. Через некоторое время злоумышленника удалось задержать.

В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на грабеж с применением насилия", "Разбой", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а также "Применение насилия в отношения представителя власти".