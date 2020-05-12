Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске

Заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергей Калашников рассказал о состоянии шести пострадавших в ходе пожара в коттеджном поселке в ночь на понедельник.

Согласно последней информации, трое пострадавших в ходе возгорания в частном хосписе в Красногорске в настоящий момент остаются в реанимации, два пациента находятся в стабильном состоянии, одна пациентка по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ после отравления продуктами горения, за ее жизнь борются врачи.

Еще трое пострадавших сейчас находятся в отделениях хирургии, терапии, а также кардиологии.