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Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске
врач, pixabay.com
Заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергей Калашников рассказал о состоянии шести пострадавших в ходе пожара в коттеджном поселке в ночь на понедельник.
Согласно последней информации, трое пострадавших в ходе возгорания в частном хосписе в Красногорске в настоящий момент остаются в реанимации, два пациента находятся в стабильном состоянии, одна пациентка по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ после отравления продуктами горения, за ее жизнь борются врачи.
Еще трое пострадавших сейчас находятся в отделениях хирургии, терапии, а также кардиологии.
ЕТ
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