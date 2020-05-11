Организаторы «вечеринки» в Подмосковье доставлены в полицию

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11 мая 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, полиция

Воскресным вечером в полицию поступило сообщение о массовых гуляниях в районе Ржавки-2 подмосковного города Солнечногорска. Когда силовики приехали на место, участники "вечеринки" разбежались.

На автомобильной парковке ТЦ собралось порядка 150 человек. В соцсетях появилось видео с вечеринки. Полицейским удалось задержать и доставить в отдел полиции организаторов массового скопления людей — двух местных жителей 1999 и 2000 годов рождения, а также участников мероприятия. Помимо этого, была организована проверка обстоятельств массового скопления.

Полиция Сургута накрыла подпольную вечеринку. В модном ресторане города собрался «цвет предпринимательского сообщества» - около 10 бизнесменов и бизнесвумен, владельцы и руководители различных бизнес-структур.