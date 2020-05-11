Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Крыму

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Крыму
тушение пожара, pixabay.com
В одном из сел Крыма произошел пожар, вследствие чего погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 11 мая, сотрудники пресс-службы СУСК РФ по региону.
Пожар вспыхнул накануне поздно вечером в частном доме, который расположен в селе Партизаны в Симферопольском районе. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин.
Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится процессуальная проверка по факту гибели троих граждан.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью