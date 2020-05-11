Три человека погибли при пожаре в частном доме в Крыму

В одном из сел Крыма произошел пожар, вследствие чего погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 11 мая, сотрудники пресс-службы СУСК РФ по региону.

Пожар вспыхнул накануне поздно вечером в частном доме, который расположен в селе Партизаны в Симферопольском районе. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин.