Три человека погибли при пожаре в частном доме в Крыму

В одном из сел Крыма произошел пожар, вследствие чего погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 11 мая, сотрудники пресс-службы СУСК РФ по региону.
Пожар вспыхнул накануне поздно вечером в частном доме, который расположен в селе Партизаны в Симферопольском районе. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела троих мужчин.
Предварительной причиной пожара
считается короткое замыкание. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится процессуальная проверка по факту гибели троих граждан.