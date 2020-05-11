В СК рассказали о жителе Ставрополья, бросившем гранату во двор шумным соседям

Сотрудники Следственного Комитета Российской Федерации в понедельник, 11 мая, рассказали о мужчине, который бросил гранату во двор к своим шумевшим соседям на территории Ставропольского края.
В СК уточнили, что гражданин, бросивший гранату, ранее был судим за угрозу убийством и незаконный оборот оружия.
Ранее стало известно, что инцидент произошел в поселке Приэтокский в Ставропольском крае. Мужчина, недовольный шумным праздником соседей, бросил в их двор боеприпас. В результате взрыва пострадали восемь человек. Трое попали в больницу.