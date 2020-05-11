В СК рассказали о жителе Ставрополья, бросившем гранату во двор шумным соседям

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11 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Следственного Комитета Российской Федерации в понедельник, 11 мая, рассказали о мужчине, который бросил гранату во двор к своим шумевшим соседям на территории Ставропольского края.

В СК уточнили, что гражданин, бросивший гранату, ранее был судим за угрозу убийством и незаконный оборот оружия.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в поселке Приэтокский в Ставропольском крае. Мужчина, недовольный шумным праздником соседей, бросил в их двор боеприпас. В результате взрыва пострадали восемь человек. Трое попали в больницу.