Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавших при пожаре в красногорском хосписе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня навестил в больнице пострадавших при пожаре в хосписе, расположенном в Красногорске. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 11 мая.

В результате пожара в частном хосписе в Красногорске, согласно предварительным данным, погибли девять человек. Еще девять граждан были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вероятная причина случившегося – неисправность электропроводки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу, где находятся пострадавшие, пообщался с врачами, а затем направился на место происшествия.