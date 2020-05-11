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Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавших при пожаре в красногорском хосписе

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавших при пожаре в красногорском хосписе
губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня навестил в больнице пострадавших при пожаре в хосписе, расположенном в Красногорске. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 11 мая.
В результате пожара в частном хосписе в Красногорске, согласно предварительным данным, погибли девять человек. Еще девять граждан были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Вероятная причина случившегося – неисправность электропроводки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу, где находятся пострадавшие, пообщался с врачами, а затем направился на место происшествия.
ЕТ
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