Из-под стен Нижегородского кремля уходит грунт

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10 мая 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, кремль, Нижний Новгород

Специалисты проводят экспресс-обследование для установления причины схода грунта, который произошел утром 10 мая на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

На участке склона между Коромысловой и Тайницкой башнями шириной около 30 метров сошел оползень.

Город еще приходит в себя после сильнейшего ливня, который буквально смыл дороги и склоны Нижнего Новгорода 8 мая. Тогда произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Кроме того, в тот же день оползень был зафиксирован на набережной Федоровского возле памятника Жюлю Верну.