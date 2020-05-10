Воры проникли в квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

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10 мая 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Квартиру экс-супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой ограбили в Москве. О произошедшем сообщила помощница бизнесвумен, которая пришла проверить состояние квартиры в Большом Лёвшинском переулке.

Отмечается, что злоумышленники проникли в квартиру через балкон. Там они обнаружили сейф, который разбили кувалдой. Отмечается, что грабители забрали драгоценности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося, злоумышленники разыскиваются. Общая сумма украденного пока не установлена.

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