Спасатель рассказал, как обезопасить себя при походе в магазин

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8 мая 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

В последнее время всё чаще становится известно о мошенниках, которые подкарауливают своих жертв у магазинов и оставляют их без денег и продуктов. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, как уберечься от этого во время похода в магазин.

Халилов объяснил, что нехватка денег толкает людей на противозаконные поступки, поэтому об этом стоит помнить, собираясь в магазин. Специалист рекомендовал покупать продукты днем и выбирать для этого неприметную одежду. Также не лишним будет захватить с собой перцовый баллончик.

«Если встает классический вопрос — кошелек или жизнь, конечно, лучше отдать кошелек и мешок с продуктами... В первую очередь, если люди вышли в магазин, не нужно выглядеть вызывающе, чтобы никто к вам не подошел и не приставил нож к животу или к спине, чтобы не стал требовать ваши кольца, цепочки, сережки», - сказал он.

Халлилов посоветовал не ходить в магазин в одиночку, а также носить с собой два кошелька, в одном из которых будет маленькая сумма, которую не жалко отдать грабителям.