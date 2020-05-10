В Москве от коронавируса умер протоиерей храма в Измайлово

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10 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве скончался болевший коронавирусом COVID-19 Покровского храма в столичном районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев. О смерти священнослужителя сообщили в Московской городской епархии РПЦ.

Отмечается, что Бушуев умер в субботу, 9 мая. Протоиерею было 67 лет. «9 мая 2020 года на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев», - сказано на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" завершено в День Победы.