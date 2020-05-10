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Возгорание на территории бывшей воинской части локализовано, сообщили в Удмуртии

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Возгорание на территории бывшей воинской части локализовано, сообщили в Удмуртии
Фото: pixabay.com

В удмуртском поселке Пугачево пожарным удалось локализовать возгорание на территории бывшей воинской части. Ранее местных жителей эвакуировали из-за взрывов оставшихся снарядов.

Отмечается, что пожар произошел из-за возгорания сухой травы. Всего огонь охватил около 4 гектаров. «По состоянию на 9.00 в селе Пугачево Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет. Работает один вертолет, ведется проливка термических очагов, совершено 11 водосбросов», - заявили в правительстве региона.

В скором времени оперштаб начнет решать вопрос о возможности разрешить людям вернуться в свои дома.

АБ

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