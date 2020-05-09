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В одном из поселков Удмуртии люди покидают дома из-за взрывов боеприпасов

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В одном из поселков Удмуртии люди покидают дома из-за взрывов боеприпасов
Фото: pixabay.com

В Удмуртии на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево из-за возгорания сухой травы начались взрывы оставшихся боеприпасов. Местные жители покидают свои дома.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин заявил, что в настоящее время официальная эвакуация граждан объявлена не была, люди эвакуируются своими силами. Он заверил, что в скором времени власти организуют эвакуацию маломобильных жителей. Всего на территории поселка проживает порядка 1200 человек.

Также он отметил, что районные власти уже подготовили пункты временного размещения на базе школ в Малой Пурге, а также выделили автобусы для транспортировки маломобильных граждан.

АБ

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