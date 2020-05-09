Главврача оштрафовали на 100 тысяч, потому что он отказался госпитализировать бессимптомных заболевших COVID-19

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9 мая 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге главврача одной из городских больниц оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что он отказался госпитализировать семерых заболевших коронавирусом в легкой форме. Врач отправил пациентов лечиться на дому.

В суде рассказали, что Роспотребнадзор направил заболевших в больницу, но главврач отказался их госпитализировать, поскольку у всех семерых не наблюдалось симптомов коронавируса. Сам медик заявил, что руководствовался предписаниями Минздрава, где обязательная госпитализация рекомендована пожилым людям, беременным и детям. Мужчина заявил, что берег места для более тяжелых больных.