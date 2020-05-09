Получено сообщение о «минировании» больницы в Коммунарке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, больница в Коммунарке

Полицейские начали проверку Городской клинической больницы в поселке Коммунарка в новой Москве после получения на электронную почту клиники анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Эвакуацию медицинского персонала и пациентов больницы пока решили не проводить, сообщили в правоохранительных органах.

Больница N40 в Коммунарке одной из первых в России начала оказывать помощь больным с коронавирусом. По состоянию на 9 мая в медучреждении находятся 332 пациента. У 62% из них состояние тяжелое и крайне тяжелое.

Истории людей, перенесших болезнь в тяжелой форме, заставляют лишний раз убедиться в необходимости соблюдать меры предосторожности.