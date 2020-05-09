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В Крыму тренер по боям без правил пришел в магазин без маски и избил продавщицу

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Крыму тренер по боям без правил пришел в магазин без маски и избил продавщицу
Фото: pixabay.com

В Крыму тренер по борьбе без правил избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия медицинской маски. Отмечается, что обязательный «масочный режим» в регионе вводится с 12 мая.

Отмечается, что мужчина со спутницей пришли в магазин без масок, после чего продавец сделала им замечание. Между женщинами начался конфликт, после чего спортсмен несколько раз ударил работницу магазина и якобы даже плюнул в нее. В ответ пострадавшая кинула в обидчика банку с огурцами.

В региональном МВД сообщили, что по факту произошедшего уже началась проверка.

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АБ

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