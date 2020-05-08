В Чайковском в частном доме произошел пожар, погибла семейная пара

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8 мая 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chaiknet.ru.

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В Чайковском вечером 7 мая в частном доме произошел пожар. В результате трагедии скончались 54-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Известно, что сообщение о загорании надворных построек по ул. Подгорная поступило в 19:14. Общая площадь возгорания составила 117 квадратных метров. В огне сгорели кровля над строениями, перекрытие в жилом доме, конюшня, баня, гараж. Также обгорели стены внутри и снаружи здания.

В настоящее время конкретная причина инцидента устанавливается. Предварительно- это нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления в бане.

Ранее сообщалось: смертельное ДТП произошло 7 мая в 4 часа дня в Стерлибашевском районе Башкирии.