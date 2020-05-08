В Башкирии произошло ДТП, водитель транспортного средства скончался больнице

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 мая 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv.

pixabay.com

Смертельное ДТП произошло 7 мая в 4 часа дня в Стерлибашевском районе Башкирии. На автодороге Киргиз Мияки — Тятер Арасланово — Стерлибашево легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водителя машины госпитализировали в больницу, где мужчина скончался. Травмы получила также пассажирка — его дочь. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все факты.

Известно, что всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб, 9 пострадавших получили различные травмы.

Ранее во время плановых полетов на территории крымского аэродрома вертолетного полка в Джанкое Ми-35 совершил жесткую посадку.