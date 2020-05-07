Потомственный математик несколько дней пролежал с умершей матерью в Москве

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7 мая 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, скорая помощь

В Западном округе Москвы, на Кутузовском проспекте потомственный математик несколько дней не выпускал из объятий умершую мать. Всё это время он не ел, не пил и умер от истощения после того, как его привезли в больницу.

Как показал медосмотр, пенсионерка скончалась около месяца назад.

Ее сын работал педагогом в МГУ, был необщителен и не приглашал гостей домой. Последний раз жители дома видели мужчину 4 апреля. При этом семья перестала выходить на связь. Консьержка поднялась на этаж к квартире педагога, и прислушалась к звукам из квартиры. Оттуда раздавались стоны и ощущался трупный запах. Женщине было 89 лет, сыну - 63.

Ранее стало известно, что в московском районе Митино на Дубравной улице около супермаркета найден мертвым 73-летний вице-адмирал Бирилло Николай Николаевич, который в свое время сдерживал корабли США во время Холодной войны.