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В столице у дверей магазина скончался вице-адмирал. Не выдержало сердце

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

В столице у дверей магазина скончался вице-адмирал. Не выдержало сердце
pixabay.com, свеча

В московском районе Митино на Дубравной улице около супермаркета найден мертвым 73-летний вице-адмирал Бирилло Николай Николаевич, который в свое время сдерживал корабли США во время Холодной войны.

Мужчина вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Сделав несколько шагов, он упал возле двери магазина. Его обнаружили прохожие. Пенсионер скончался из-за сердечной недостаточности.

Николай Бирилло занимал пост начальника Главного технического управления ВМФ России. С с 1983 по 1988 год он был заместителем командира эскадры в знаменитой 8-ой эскадре кораблей ВМФ СССР. Корабли этой эскадры во время ирано-иракской войны (1980—1989) и американской операции «Буря в пустыне» (1991) обеспечивали безопасность танкеров и сухогрузов СССР.

В Подмосковье 82-летнюю женщину с инфарктом возили на скорой по трём городам, но больницы, в которые привозили пенсионерку, закрывались на карантин одна за другой.

НС

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