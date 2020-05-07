82-летнюю жительницу Подмосковья с инфарктом возили на скорой по трём городам, но из-за коронавируса везде выставляли за дверь

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7 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье 82-летнюю женщину с инфарктом возили на скорой по трём городам, но больницы, в которые привозили пенсионерку, закрывались на карантин одна за другой. Через несколько дней таких поездок за 200 километров она умерла.

"Я живу в Ногинске, мою родную тётку повезли в Жуковский. Тётке родной 82 года. В Жуковский звонит, плохо ей, вызывает скорую, здесь в Ногинске всё закрыто у нас. Везут в Жуковский, в реанимацию на два дня кладут. В Жуковском закрывают больницу на карантин по коронавирусу, то есть освободите все палаты. Дозваниваются до Коломны, находят там место. Из Жуковского её везут в Коломну на скорой помощи, почти 200 километров", - сообщил слушатель радиостанции «Говорит Москва» .

Свои данные он оставил в редакции и журналисты обратились за разьяснениями в Минздрав, но ответа пока так и не получили.