В столице вооруженные мигранты напали на волейболиста Спиридонова

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7 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

newsofsport.ru, Алексей Спиридонов

Чемпион России и Европы 2013 года, член сборной России волейболист Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лиц, у одного из которых был нож.

Как рассказал спортсмен, он выходил из отделения банка, и тут на него напали двое уроженцев Средней Азии. Одного он успел ударить, а второй схватился за нож. Спиридонов был с другом, он ему оказал помощь. Жить становится страшно, среди бела дня, под камерами нападают на здоровых мужиков, отметил Спиридонов. Волейболист задался вопросом, что бы произошло, если бы на его месте оказался пожилой человек и тот, кто не мог бы оказать сопротивления. "Берегите себя", - добавил Алексей.

В Москве вчера неизвестный нанес ранения прохожему ради 6,5 тысяч рублей и телефона.