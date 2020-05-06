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В Москве неизвестный нанес ранения прохожему ради 6,5 тысяч рублей и телефона

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве неизвестный нанес ранения прохожему ради 6,5 тысяч рублей и телефона
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press
На юго-востоке Москвы мужчине нанесли несколько ударов ножом, чтобы отобрать деньги и недорогой мобильный телефон. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного главка МВД.
 
4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на улице Шоссейной на 34-летнего гражданина. Пострадавший заявил, что неизвестный злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в области груди и бедра, после чего забрал 6,5 тысяч рублей наличными и сотовый телефон. Материальный ущерб составил примерно 13 тысяч 500 рублей.
 
5 мая полицейские задержали неработающего мужчину 1983 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления.
ЕТ

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