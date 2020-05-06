В Москве неизвестный нанес ранения прохожему ради 6,5 тысяч рублей и телефона

На юго-востоке Москвы мужчине нанесли несколько ударов ножом, чтобы отобрать деньги и недорогой мобильный телефон. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного главка МВД.

4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на улице Шоссейной на 34-летнего гражданина. Пострадавший заявил, что неизвестный злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в области груди и бедра, после чего забрал 6,5 тысяч рублей наличными и сотовый телефон. Материальный ущерб составил примерно 13 тысяч 500 рублей.