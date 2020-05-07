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В Санкт-Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в среду, 6 мая, около четырех часов утра неизвестные прервали горение Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщил представитель компании «ПетербургГаз», сотрудники которой оперативно выехали на место происшествия.

«Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками. В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала», - пояснили в организации.

Собеседник отметил, что повреждений  памятника не выявлено – горение восстановлено.

Местные СМИ пишут, что на видео с камеры видеонаблюдения запечатлена женщина в спортивном костюме, которая подошла к монументу и якобы потушила пламя.

Ранее в Мурманской области дети закидали Вечный огонь снегом. 

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