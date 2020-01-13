Найдены дети, забросавшие снегом Вечный огонь в городе под Мурманском

Сотрудники полиции Мурманской области нашли детей, которые в новогодние праздники забросали снегом Вечный огонь в Кировске. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее камера наблюдения зафиксировала, как трое детей забросали пламя снегом. Выяснилось, что всем им меньше 12 лет.

С юными нарушителями и их родителями проведена профилактическая беседа.

Отмечается также, что администрация Кировска после праздников провела совещание на тему патриотического воспитания детей. Было решено осуществлять эту работу не формально, а творчески.