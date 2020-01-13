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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Найдены дети, забросавшие снегом Вечный огонь в городе под Мурманском

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Найдены дети, забросавшие снегом Вечный огонь в городе под Мурманском
Вечный огонь, pixabay.com
Сотрудники полиции Мурманской области нашли детей, которые в новогодние праздники забросали снегом Вечный огонь в Кировске. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального УМВД.
 
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Ранее камера наблюдения зафиксировала, как трое детей забросали пламя снегом. Выяснилось, что всем им меньше 12 лет. 
 
С юными нарушителями и их родителями проведена профилактическая беседа.
 
Отмечается также, что администрация Кировска после праздников провела совещание на тему патриотического воспитания детей. Было решено осуществлять эту работу не формально, а творчески.
ЕТ

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