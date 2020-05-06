В Казани маленькая девочка выпала из окна многоэтажки

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6 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Татарстане следователи инициировали доследственную проверку после падения маленькой девочки из окна квартиры. Инцидент произошел утром 6 мая.

Известно, что из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на улице Кулахметова в Казани, выпала шестилетняя девочка. В результате полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, малышка приехала в гости к бабушке со своей сестрой. Когда утром пожилая женщина ушла на работу, внучки спали.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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