В Казани маленькая девочка выпала из окна многоэтажки

В Татарстане следователи инициировали доследственную проверку после падения маленькой девочки из окна квартиры. Инцидент произошел утром 6 мая.
Известно, что из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на улице Кулахметова в Казани, выпала шестилетняя девочка. В результате полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, малышка приехала в гости к бабушке со своей сестрой. Когда утром пожилая женщина ушла на работу, внучки спали.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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