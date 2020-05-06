Российский медик оценил возможность распространения COVID-19 мухами и комарами

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6 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Профессор Анатолий Альштейн рассказал о вероятности распространения коронавируса мухами и комарами. По словам ученого, «передача вирусов насекомыми обусловлена биологически».

Специалист уверен, что комары распространять инфекцию не могут. Это объясняется «сложным путем», который коронавирусу придется пройти в подобном возможном случае передачи - в желудок комара от зараженного человека, а оттуда в слюнные железы насекомого.

«Эти вирусы не предназначены для такого переноса. У них другой способ жизни», - отметил профессор.

По поводу другого способа переноса коронавируса специалист заключил:

«Мухи на лапках могут переносить всё что угодно. <…> Но мухи пока у нас неактуальны».