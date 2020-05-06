Российский медик оценил возможность распространения COVID-19 мухами и комарами

Профессор Анатолий Альштейн рассказал о вероятности распространения коронавируса мухами и комарами. По словам ученого, «передача вирусов насекомыми обусловлена биологически».
Специалист уверен, что комары распространять инфекцию не могут. Это объясняется «сложным путем», который коронавирусу придется пройти в подобном возможном случае передачи - в желудок комара от зараженного человека, а оттуда в слюнные железы насекомого.
«Эти вирусы не предназначены для такого переноса. У них другой способ жизни», - отметил профессор.
По поводу другого способа переноса коронавируса специалист заключил:
«Мухи на лапках могут переносить всё что угодно. <…> Но мухи пока у нас неактуальны».