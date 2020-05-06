При неизвестных обстоятельствах из окна девятиэтажки в Нижневартовске выпала девочка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 мая 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В следственном управлении следственного комитета по ХМАО сообщили, что в среду, 6 мая, из окна девятиэтажного дома выпала несовершеннолетняя. Инцидент произошел около пяти утра на Северной улице в Нижневартовске.

Отмечается, что 12-летняя девочка выпала из окна около пяти часов утра. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи уже не смогли спасти школьницу. Подросток скончался от полученных травм на месте.

«Сейчас работают следователи, собирают материалы, опрашивают свидетелей. По предварительным данным, подросток рос в благополучной семье», - пояснили в ведомстве.

Причина и обстоятельства произошедшего неизвестны.

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