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В Горно-Алтайске в результате ДТП погиб водитель грузовика

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info.

В Горно-Алтайске в результате ДТП погиб водитель грузовика
pixabay.com

ДТП произошло в Турочакском районе на 106-м километре автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх Бийск 3 мая вечером.  Опрокинулся грузовик, за рулем которого находился житель Омска.

По предварительным данным, управляя транспортным средством, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, в результате которого произошло опрокидывание грузовика.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ЕЧ

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