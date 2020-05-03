Следователи проверяют информацию о ветеране, которого привязали к кровати в больнице Подмосковья

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3 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, инвалидное кресло

В Подмосковье следователи проверяют сведения об оказании ненадлежащей медпомощи ветерану в городе Ликино-Дулево. В конце марта пожилой мужчина был госпитализирован после неудачного падения с переломом ребер в больницу.

Родственники, приехав забирать ветерана, увидели его в жутком состоянии, лицо в синяках, мужчина не может ходить, разговаривать. Родные утверждают, что его привязывали к кровати. "Увозим еле живого", - говорят они. Врач, как видно на видео, даже не может понять по записям, что за лекарства давали больному. В больнице утверждают, что ветеран самовольно покинул больницу, упал, получил черепно-мозговую травму. При этом дежурная медсестра этого не заметила, а звонить родственникам после этого случая врачи не посчитали нужным.

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