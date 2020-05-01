В Москве неизвестный вытолкнул дворника из окна общежития, возбуждено уголовное дело

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1 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Москве полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» после того, как неизвестный вытолкнул из окна общежития дворника. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Известно: в оперативную службу поступило сообщение о падении с высоты человека в 3-м Михайловском переулке. Мужчина был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Сотрудники полиции установили, что неизвестный в ходе конфликта с жителем, работающим дворником, толкнул его из окна второго этажа.

Ранее сообщалось: российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2.