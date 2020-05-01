Росздравназдор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу

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1 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Об этом на своей странице в Facebook написал завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Разработчиками стали НМИЦ гематологии и Институт молекулярной биологии. Как сообщается, анализ выявляет не сам вирус, а «ответ иммунной системы на него», поэтому такая тест-система подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус.

«Теперь его можно использовать для определения людей, уже переболевших COVID-19», - написал Ефимов, добавив, что в ближайшие несколько дней НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста на наличие в крови антител против COVID-19 всем желающим.