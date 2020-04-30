В некоторых регионах России с неба сыпались черные капли

Жители Чувашии, Мордовии и ряда других областей России стали свидетелями необычного природного явления: чёрного дождя. Испуганные люди выложили в соцсетях видео с тёмной жидкостью в вёдрах и чёрными следами на машинах.
Автомобили после дождя все оказались в черной корке, по сточным трубам стекала грязная вода.
Синоптики поспешили успокоить россиян и объяснили, что такое явление связано с резкими порывами ветра, которые приносят частички пересохшего чернозема из центральных регионов. Они смешиваются с водой и затем выпадают на землю вместе с влагой.