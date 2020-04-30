В некоторых регионах России с неба сыпались черные капли

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30 апреля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, дождь

Жители Чувашии, Мордовии и ряда других областей России стали свидетелями необычного природного явления: чёрного дождя. Испуганные люди выложили в соцсетях видео с тёмной жидкостью в вёдрах и чёрными следами на машинах.

Автомобили после дождя все оказались в черной корке, по сточным трубам стекала грязная вода.

Синоптики поспешили успокоить россиян и объяснили, что такое явление связано с резкими порывами ветра, которые приносят частички пересохшего чернозема из центральных регионов. Они смешиваются с водой и затем выпадают на землю вместе с влагой.