В Курской области почти 300 человек ищут пропавшего трёхлетнего мальчика

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30 апреля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Курской области второй день ищут пропавшего в селе Большое Долженково трёхлетнего мальчика Мишу Ватулина. К поискам малыша в Октябрьском районе области подключились почти 300 человек.

В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, спасатели МЧС, сотрудники следственного комитета и районной администрации, Росгвардии и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Поисковики уже обошли все возможные места в селе Большое Долженково, где мог бы находиться мальчик, обследовали берег реки и сады. С привлечением квадрокоптеров проводится разведка с воздуха. По данным полиции, поиски малыша не прекращались и ночью.

Миша Ватулин ушел из дома в среду, 20 апреля, днем. Приметы ребенка: Рост мальчика 95 сантиметров, карие глаза и темно-русые волосы. Одет одет в голубую водолазку в чёрную полоску и темно-серые колготки. Верхней одежды на нём не было.