Обломки пропавшего с радаров вертолета НАТО обнаружили в море

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29 апреля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, шторм

Вертолет НАТО потерпел крушение вблизи греческого острова Кефалония. На борту находились шесть человек. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии.

В район бедствия, за который отвечает итальянская сторона, направили итальянский фрегат, корабль Турции для проведения поисково-спасательной операции. Изначально вертолет начал свой полет с фрегата Канады, участвовавшего в постоянной натовской группировке SNMG2, сообщили на государственном телеканале ЭРТ.

Как сообщалось ранее, вертолет НАТО пропал с экранов радаров. Когда диспетчеры "потеряли" летательный аппарат, он пролетал неподалеку от греческого острова Кефалония в Ионическом море.