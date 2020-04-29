В Рязани возбуждено уголовное дело по факту нападения на врачей скорой помощи

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29 апреля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Рязани следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые устроили драку с работниками скорой помощи. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на СУСК РФ по региону.

Известно, что инцидент произошел на улице Крупской. К одному из домов подъехала машина «скорой». Позже к ней подошла пьяная пара, жительница начала чем-то возмущаться. Когда водитель открыл окно, женщина его ударила, затем в конфликт ввязался и ее партнер. Началась потасовка, которая продолжалась до того момента, пока не подъехали сотрудники полиции.

Сейчас проводится доследственная проверка, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

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