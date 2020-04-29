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В Татарстане мать увела сыновей в лес на две недели и кормила их листьями

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Татарстане мать увела сыновей в лес на две недели и кормила их листьями
лес, pixabay.com
Жительница Татарстана ушла в лес с сыновьями, жила там в шалаше и кормила детей листьями. Соответствующую информацию предоставили в среду, 29 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.
 
Установлено, что женщина две недели жила в лесу с сыновьями 2005 и 2007 годов рождения. Первые два дня они ели буханку хлеба и четыре луковицы. После этого семья начала питаться листьями. 18 апреля, старший мальчик, увидев, что мать уснула, вышел из леса и попросил о помощи нефтяников, которые работали неподалеку.
 
К настоящему моменту детей госпитализировали. Выяснилось, что два года назад мать уже пыталась увести их в лес.
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