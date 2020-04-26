В селе Маралиха в Алтайском крае при пожаре в частном доме погибли мать и трое детей

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26 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

В Алтайском крае в результате пожара в частном доме в селе Маралиха Чарышского района погибли четыре человека - женщина и трое ее детей. По данным МЧС, сообщение о пожаре ночью в 2:25 по местному времени поступило от соседей.

На момент прибытия пожарных подразделений деревянный дом горел открытым огнем. Открытое горение ликвидировали. После тушения пожара, при разборе завалов, обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16 и 7 лет, а также двухлетней дочери.

Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печи. На месте работают представители следственного управления, пожарной лаборатории.