В одном из ночных клубов Абакана устроили секретную вечеринку в период самоизоляции

В одном из ночных клубов столицы Хакасии Абакана молодые люди устроили тайную вечеринку в период действия режима самоизоляции. Данную информацию предоставили сегодня в республиканском главке МВД.

В социальных сетях было размещено объявление о секретной вечеринке. Все желающие должны были сообщить организаторам свои имя и фамилию и прийти в клуб с 23.00 до 1.00 ночи, после чего вход в него планировалось закрыть. Стоимость посещения мероприятия составляла от 200 до 300 рублей.