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В одном из ночных клубов Абакана устроили секретную вечеринку в период самоизоляции

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В одном из ночных клубов Абакана устроили секретную вечеринку в период самоизоляции
ночной клуб, pixabay.com
В одном из ночных клубов столицы Хакасии Абакана молодые люди устроили тайную вечеринку в период действия режима самоизоляции. Данную информацию предоставили сегодня в республиканском главке МВД.
 
В социальных сетях было размещено объявление о секретной вечеринке. Все желающие должны были сообщить организаторам свои имя и фамилию и прийти в клуб с 23.00 до 1.00 ночи, после чего вход в него планировалось закрыть. Стоимость посещения мероприятия составляла от 200 до 300 рублей.
 
Как сообщил начальник пресс-службы МВД Хакасии Сергей Кузнецов, полиция узнала о планах молодежи и помешала проведению вечеринки. В отношении трех человек были составлены протоколы о нарушении. Устанавливаются личности организаторов мероприятия.
ЕТ

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