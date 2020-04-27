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В Новочеркасске женщина упала с высоты четвертого этажа, пострадавшая погибла

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruffnews.ru.

В Новочеркасске женщина упала с высоты четвертого этажа, пострадавшая погибла
pixabay.com

В Новочеркасске в пятиэтажном доме на улице Бакинских Комиссаров произошла трагедия. Инцидент случился вечером 25 апреля.

50-летняя жительница выпала из окна четвёртого этажа. Полученные травмы были слишком серьёзными, пострадавшая скончалась. По предварительной информации, женщина ушла из жизни по собственной воле. Известно также, что она тяжело болела. 

В настоящее время проводится проверка всех фактов произошедшего.

Ранее вечером в воскресенье, 26 апреля, в Нелидовском районе Тверской области на 312-м километре федеральной трассы М-9 произошло столкновение иномарки и грузового автомобиля. 

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