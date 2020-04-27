Опубликованы кадры смертельного ДТП в Тверской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 апреля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: toptver.ru

фото: pixabay.com

Вечером в воскресенье, 26 апреля, в Нелидовском районе Тверской области на 312-м километре федеральной трассы М-9 произошло столкновение иномарки и грузового автомобиля. Инцидент произошел около 20.30.

«Столкнулись Mitsubishi Outlander и большегруз MAN», - пояснили в ГИБДД.

Согласно источнику, 46-летний водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу грузовику, который ехал по встречной полосе. В результате управляющий большегрузом мужчина не успел среагировать и снес иномарку. Водитель и 33-летний пассажир Mitsubishi скончались на месте от получены травм.

Отмечается, что водитель MAN находился в трезвом состоянии.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.

Ранее из-за аварии в Ровеньском районе Белгородской области погибла молодая девушка.